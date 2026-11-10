Programas sociales

Publican Lista de Beca de Transporte 2026: Link de los Resultados SECTEI para Universitarios

Los estudiantes ya pueden consultar las lista de la SECTEI para saber si fueron aceptados en la Beca de Transporte para Universitarios 2026

Lista de SECTEI Beca de Transporte para Universitarios 2026La Beca de Transporte ofrece un apoyo bimestral de 1,500 pesos. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+