Publican Lista de Beca de Transporte 2026: Link de los Resultados SECTEI para Universitarios

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la CDMX publicó la primera lista de beneficiarios de la Beca de Transporte para Universitarios del segundo semestre 2026, y acá te decimos cómo consultar los resultados.

Después de un mes de espera, los estudiantes que realizaron su registro a partir de agosto por fin podrán saber si fueron aceptados y recibirán el apoyo de 1,500 pesos bimestrales en lo que resta del año.

Link para consultar los resultados de la Beca de Transporte 2026

Las listas con los folios de los universitarios que serán beneficiarios en el segundo semestre de 2026 se pueden consultar en el siguiente enlace: www.sectei.cdmx.gob.mx/primer-listado-nuevos-2o-semestre-2026.pdf

Ahí, los solicitantes deben buscar su número de folio de registro, y si aparece significa que fueron aceptados y recibirán la tarjeta en la que se les depositará el apoyo de 1,500 pesos de los últimos dos bimestres del año. En caso de que no aparezca deberán esperar a la segunda lista para saber si fueron beneficiarios.

¿Cuándo entregan la tarjeta de la Beca de Transporte para Universitarios?

Los estudiantes que hayan sido seleccionados recibirán una invitación personalizada en sus domicilios para conocer día y hora para recoger su medio de pago. En su cita deberán presentar original y entregar copia de estos documentos:

INE o pasaporte vigente.

Copia del INE de padre, madre o tutor (en caso de ser menor de edad).

Copias de CURP y credencial escolar (en caso de ser menor de edad).

Los 33,992 nuevos universitarios aceptados en la primera lista de la Beca de Transporte del segundo semestre 2026 recibirán el pago de dos bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre, es decir un total de 3,000 pesos. Sin embargo no se revelaron las fechas de cuándo depositarán.

PPP