El capitán de Francia, Kylian Mbappé, ha dejado atrás una ⁠etapa difícil y está centrado en ayudar a su equipo de cara a los partidos de la Liga de Naciones contra Italia y Turquía, según afirmó el defensa Ibrahima Konaté.

Cabe destacar que Mbappé volvió a la convocatoria de Francia tras perderse los tres últimos partidos por lesión, después de no haber ganado el Balón de Oro y de haber sido objeto de ⁠críticas en China por sus comentarios sobre Mao Zedong, el líder fundador de la China moderna.

"Está en muy buena forma mental; eso se nota en sus últimos partidos", declaró Konaté a ⁠los periodistas. "Ha sido decisivo. Es absolutamente fundamental para nosotros en Madrid".

Mbappé deja atrás difícil racha

El delantero del Real Madrid, de 27 años, quedó segundo por detrás del capitán de Inglaterra, Harry Kane, en la votación del Balón de Oro.

También tuvo que disculparse por unas declaraciones realizadas durante una entrevista en la que se refirió a un meme de Internet en el que aparecía su rostro sobre una imagen de Mao.

El episodio provocó una fuerte reacción en China, lo que llevó a varias marcas a poner fin a sus colaboraciones comerciales con Mbappé, mientras que los partidos de LaLiga española fueron retirados de la programación de la cadena estatal CCTV.

Konaté, también compañero de Mbappé en el Real Madrid, afirmó que el ganador del Mundial había reaccionado como es habitual en él.

"Es un ⁠competidor, así que, por supuesto, no ganar el Balón de Oro cuando pensaba que tenía posibilidades es difícil", dijo Konaté. "Pero al día siguiente ya estaba totalmente concentrado en el entrenamiento".