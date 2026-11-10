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‘Está en Muy Buena Forma Mental’: Konaté Asegura que Mbappé Supera Racha Difícil

Ibrahima Konaté aseguró que el capitán de Francia está totalmente concentrado en el entrenamiento, luego de no ganar el Balón de Oro 2026

El delantero francés del Real Madrid Kylian MbappéEl delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé. Foto: EFE

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Después de quedar segundo en el Balón de Oro y enfrentar críticas, Mbappé vuelve a la acción. Konaté confía en su liderazgo para los duelos contra Italia y Turquía.

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