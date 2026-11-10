Seguridad

Un Hombre Fue Atacado con Cuchillo en Bulevar Municipio Libre de Puebla

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención. Poco después trascendió que la víctima había fallecido

La víctima perdió la vida posterior a la atención prehospitalaria.La víctima perdió la vida posterior a la atención prehospitalaria. Foto: N+

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Un hombre muere tras ser apuñalado en el Bulevar Municipio Libre de Puebla. La identidad y motivos del ataque aún son desconocidos.

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