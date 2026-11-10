Un Hombre Fue Atacado con Cuchillo en Bulevar Municipio Libre de Puebla

Un hombre fue agredido con un arma punzocortante en el Bulevar Municipio Libre a la altura de la unidad habitacional El Carmen Gastronómico de la ciudad de Puebla.

Los reportes ciudadanos indican que la víctima de la agresión fue lesionada con un cuchillo y esto le ocasionó una herida severa en el abdomen.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención. Poco después trascendió que la víctima había fallecido.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), será el responsable de realizar la debida confirmación y las indagatorias de ley.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como las causas de la agresión que originaron su fallecimiento en el Blvd. Municipio Libre de Puebla.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR