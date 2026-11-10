¿Lloverá Hoy en Tamaulipas? Conagua Pronostica Lluvias de Hasta 50 Milímetros

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que este martes se esperan lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, principalmente en las regiones norte y sur del estado.

De acuerdo con el reporte, las precipitaciones podrían acumular entre 25 y 50 milímetros. Además, se prevén rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en territorio tamaulipeco.

Estas condiciones estarán asociadas a canales de baja presión extendidos sobre diferentes regiones del país, la corriente en chorro subtropical y la inestabilidad atmosférica.

Por otra parte, la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 4 mantendrá condiciones para la formación de bancos de niebla en el noreste de México.

El pronóstico de lluvias fuertes contempla tanto la zona norte como el sur del estado, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros. Las rachas de viento podrían alcanzar velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora durante este martes.

La Conagua también informó que se esperan rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en Nuevo León y San Luis Potosí, entidades vecinas de Tamaulipas.

¿Dónde más se esperan lluvias en México?

Además de Tamaulipas, se pronostican lluvias puntuales fuertes en el norte de San Luis Potosí, norte, centro y sur de Veracruz, sur de Chiapas y este de Quintana Roo.

También se esperan intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán. En Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala se prevén lluvias aisladas.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas de 35 a 40 grados en el sur de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche. Mientras que en Baja California Sur, Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo se pronostican valores de 30 a 35 grados.