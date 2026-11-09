¿Dónde Hará Más Frío en CDMX Mañana 10 de Noviembre 2026? Estas Son las Alcaldías en Alerta

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 10 de noviembre de 2026 en las alcaldías siguientes:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

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Se pronostican que hará más frío en las partes más altas de las demarcaciones citadas con temperaturas de entre 4 y 6 grados entre las 03:00 horas y las 08:00 horas.

Por ello, se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si se usan calentadores y chimeneas, mantener la ventilación adecuada.

Al respecto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que el descenso de temperaturas podría ir a acompañado de intervalos de lluvias en zonas del Edomex y la CDMX debido a un canal de baja presión, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

Para este lunes 9 prevé ambiente frío en zonas altas, lluvias aisladas que pueden estar acompañadas con descargas eléctricas en la Ciudad de México en 24 horas.

Para el martes 10 de noviembre se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado. Durante la mañana ambiente fresco con presencia de bruma en la región, así como ambiente frío en zonas altas y bancos de niebla en el Valle de México.

Por la tarde, ambiente cálido con probabilidad de intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México, mismos que pueden estar acompañadas con descargas eléctricas, así como lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en la Ciudad de México.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 12 a 14 °C.

Para el miércoles 11 de noviembre, en el transcurso del día se prevé cielo medio nublado a nublado. Durante la mañana ambiente fresco con presencia de bruma y bancos de niebla en la región, así como ambiente frío en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente cálido con probabilidad de intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México en la Ciudad de México, las cuales se podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 12 a 14 °C.

El fin de semana pasado comenzó a percibirse el frío en la CDMX, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que, el domingo se activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Donde se registraron temperaturas de entre 4 y 6 grados entre las 02:00 y las 07:00 horas del domingo 8 de noviembre de 2026.

El sábado 7 de noviembre también hubo Alerta Amarilla por frío en la CDMX en las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco por temperaturas de entre 4 y 6 grados entre las 02:00 horas y las 08:00 horas.

HVI