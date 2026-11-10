Narcotráfico

García Harfuch Destaca Detenciones de ‘La Pocha’ y ‘El Nazi’, Integrantes del Cártel del Noreste

El hijo de ‘La Pocha’ fue señalado como presunto jefe de una célula de sicarios del grupo criminal ‘Las Tropas del Infierno’

Omar García Harfuch, titular de la SSPCOmar García Harfuch, titular de la SSPC, en la conferencia mañanera de hoy, 10 de noviembre de 2026. Foto: Presidencia

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Detenciones clave en Nuevo Laredo: 'La Pocha' y 'El Nazi' caen en manos del Ejército. Justicia para las víctimas y debilitamiento del Cártel del Noreste.

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