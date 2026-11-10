García Harfuch Destaca Detenciones de ‘La Pocha’ y ‘El Nazi’, Integrantes del Cártel del Noreste

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó hoy las detenciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de Gerardo Javier ‘N’, alias La Pocha, y su hijo, conocido como El Nazi, identificados como presuntos integrantes del Cártel del Noreste.

En la conferencia mañanera de este martes, el secretario García Harfuch dio un informe sobre el avance en la Estrategia de Seguridad y habló sobre las acciones más relevantes en las últimas semanas, entre ellas el arresto de La Pocha y El Nazi.

García Harfuch dijo que El Nazi fue señalado como supuesto jefe de una célula de sicarios sumamente violenta autodenominada como Las Tropas del Infierno.

Indicó que La Pocha cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos y, de acuerdo con las investigaciones, se le relaciona con la desaparición de cuerpos de víctimas desde su participación en la organización criminal Los Zetas, actividad que siguió realizando con el Cártel del Noreste.

Las detenciones de La Pocha y El Nazi son "un avance importante para debilitar una organización delictiva, además de esclarecer delitos de alto impacto y brindar justicia a las víctimas y sus familias”, subrayó García Harfuch.

Los dos presuntos criminales fueron arrestados durante tres cateos en Nuevo Laredo encabezados por elementos del Ejército mexicano y de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), señaló el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la reducción del 50% en los homicidios dolosos en el país, de septiembre de 2024 a octubre 2026.

Con información de N+.

RTM