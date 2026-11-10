Internacional

Allanan Hotel Ritz de París por Investigación de Red de Trata Vinculada a Mohamed Al-Fayed

Las autoridades francesas realizaron operativos en dos propiedades relacionadas con el fallecido empresario egipcio

Hotel Ritz de ParísFachada del Hotel Ritz de París. Foto: AFP | Archivo

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