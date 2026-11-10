Allanan Hotel Ritz de París por Investigación de Red de Trata Vinculada a Mohamed Al-Fayed

La Policía francesa realizó este martes un operativo en el hotel Ritz de París y en la Villa Windsor, dos propiedades vinculadas al fallecido empresario Mohamed Al-Fayed, como parte de una investigación sobre una presunta red internacional de trata de mujeres.

De acuerdo con la Fiscalía de París, las diligencias forman parte de una investigación abierta en 2025 para identificar a posibles cómplices del magnate egipcio y de su hermano, Salah Al-Fayed, ante las denuncias de mujeres que aseguran haber sufrido abusos sexuales en distintos inmuebles relacionados con la familia.

Varias personas fueron detenidas para ser interrogadas. Además, los investigadores tienen previsto examinar computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que podrían aportar información sobre el funcionamiento de la presunta red.

Las autoridades también realizaron operaciones en Castel Sainte-Thérèse, una antigua propiedad de Mohamed Al-Fayed ubicada en Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa.

Mohamed Al-Fayed, quien murió en 2023 a los 94 años, fue propietario de los grandes almacenes Harrods, el hotel Ritz de París y el club de futbol Fulham, en Reino Unido.

Aunque durante su vida recibió múltiples denuncias por presuntos abusos sexuales, falleció sin enfrentar cargos penales por estos señalamientos.

La investigación francesa busca esclarecer la posible participación de otras personas en los hechos denunciados, así como determinar si existió una estructura dedicada a captar y trasladar mujeres para someterlas a explotación sexual.

La Fiscalía de París abrió en 2025 una causa por presuntos delitos de trata de personas con agravantes, proxenetismo y violación. Como parte de las indagatorias, la unidad especializada en la lucha contra la trata de personas ha entrevistado al menos a cinco denunciantes.

FBPT