Accidentes

Dos Locomotoras y un Vagón Descarrilan y Vuelcan en Silao; Hay Lesionados

El accidente se registró cerca de la comunidad de San Francisco de Asís y del Aeropuerto Internacional del Bajío

Dos Locomotoras y un Vagón Descarrilan y Vuelcan en Silao; Hay Dos Lesionados.Dos Locomotoras y un Vagón Descarrilan y Vuelcan en Silao; Hay Dos Lesionados. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hasta el momento se desconocen las causas del suceso, por lo que las autoridades pertinentes se encargarán de realizar las investigaciones necesarias.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+