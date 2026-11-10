Dos Locomotoras y un Vagón Descarrilan y Vuelcan en Silao; Hay Lesionados

El descarrilamiento y volcadura de dos locomotoras y un vagón de un tren de carga de Ferromex provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia la tarde de este lunes, en las inmediaciones de Guanajuato Puerto Interior, en el municipio de Silao.

El accidente se registró cerca de la comunidad de San Francisco de Asís y del Aeropuerto Internacional del Bajío.

Al llegar al lugar, elementos de Protección Civil localizaron las dos locomotoras y un vagón fuera de las vías ferroviarias.

En el percance resultaron lesionados los dos conductores de las locomotoras, identificados como Jonathan, de 27 años, y Alan Eduardo, de 33 años.

Ambos recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a la unidad de medicina familiar t-54 del IMSS, en Silao.

El conductor de la primera locomotora requirió mayor atención médica, mientras que el segundo fue clasificado fuera de peligro, al presentar lesiones de menor gravedad.

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El accidente dejó daños materiales en las locomotoras y las plataformas que eran remolcadas.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que provocaron el descarrilamiento, por lo que se espera que se realicen las revisiones correspondientes para determinar cómo ocurrió el percance.