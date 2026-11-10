Sociedad

Defunciones en México: Estas Son las Cinco Principales Causas de Muerte en el País

En 2025 se registraron 792 mil 187 muertes en territorio nacional, según las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Inegi

Unidad de IMSS en septiembre de 2024, en el marco del Día Mundial del Corazón. Foto: Cuartoscuro | ArchivoUnidad de IMSS en septiembre de 2024, en el marco del Día Mundial del Corazón. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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5 Principales Causas de Muerte en México: Inegi Actualiza Listado en 2026 | N+