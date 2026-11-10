Defunciones en México: Estas Son las Cinco Principales Causas de Muerte en el País

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó este martes los nuevos datos de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2025, los cuales revelaron que el año pasado se registraron 792 mil 187 muertes en el país.

Esa cifra fue menor en 27 mil 485 casos respecto a la que se presentó en el mismo periodo de 2024, lo que representó un decremento de 3.4%.

Las EDR además dieron a conocer las principales causas de muerte, así como la edad y sexo que concentraron el mayor número de defunciones.

Según el sexo de las personas fallecidas, 44% correspondió a mujeres y 55.9%, a hombres.

Mientras que el grupo de edad de 65 años y más concentró el mayor número de muertes, con 58.4%.

Respecto a las primeras cinco causas de muerte a nivel nacional, reportó las siguientes:

Enfermedades del corazón, con 183 mil 141 casos; diabetes mellitus, con 109 mil 839; tumores malignos, con 95 mil 362; enfermedades del hígado, con 39 mil 277; y accidentes, con 38 mil 769.

La lista de las 10 causas de defunciones la completaron: influenza y neumonía; enfermedades cerebrovasculares; agresiones (homicidios); enfermedades pulmonares obstructivas crónicas e insuficiencia renal.

Así, de acuerdo con las EDR, las defunciones por enfermedades y problemas relacionados con la salud sumaron 711 mil 908: 46.9% correspondió a mujeres y 53.1%, a hombres.

“Las enfermedades del corazón son una de las principales causas de defunción en México. Sin considerar 2021, que coincidió con la pandemia por la COVID-19, las enfermedades del corazón han sido la principal causa de defunción; en 2025 presentaron mayor frecuencia a partir del grupo de edad de 45 a 54 años”, manifestó.

Por otra parte, se registraron 80 mil 279 defunciones por causas externas (accidentales y violentas) que suelen ser accidentes, homicidios y suicidios.

Las ocasionadas por un presunto accidente representaron 48.3% (38 mil 769); las causadas por un presunto homicidio, 36.7% (29 mil 488); y 11.3% (9 mil 020) tuvo como causa un presunto suicidio.

En otro tema, las Estadísticas detallaron que, a nivel nacional, la tasa bruta de las defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 606.

La entidad federativa de ocurrencia con la tasa bruta más alta fue Ciudad de México, con 850, y la tasa más baja fue Campeche, con 341.

En 2025, el mayor número de decesos registrados ocurrieron en enero, con 10.1%; marzo, con 8.9%; y mayo, con 8.7%, añadió el Inegi.

SPB