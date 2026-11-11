Lluvias por Frente Frío 4 Dejan 160 Colonias Afectadas en Matamoros, Tamaulipas

Las fuertes lluvias registradas en Matamoros, asociadas al paso del frente frío número 4, provocaron inundaciones en distintos sectores de la ciudad, donde se reportaron acumulaciones de agua en vialidades, afectaciones en viviendas y decenas de vehículos varados debido a los elevados niveles de agua.

De acuerdo con los reportes, más de 160 colonias resultaron afectadas por las precipitaciones, mientras que las principales vialidades también registraron complicaciones para la circulación.

Entre los puntos con mayores afectaciones se encuentran las avenidas Canales y Acción Cívica, Avenida del Niño y Avenida Solidaridad, donde los niveles de agua dificultaron considerablemente el tránsito y dejaron automovilistas varados al intentar cruzar calles y avenidas inundadas.

Uno de los sectores que continúa enfrentando problemas es el Fraccionamiento Arboledas, donde habitantes han reportado una considerable acumulación de agua. La situación ha obligado a las familias a caminar entre aguas estancadas y sucias para realizar actividades básicas, con el temor de sufrir algún accidente o presentar problemas de salud.

Por otra parte, la Unión Agrícola Regional del Norte compartió, a través de sus redes sociales, imágenes del volumen de lluvia registrado en el área de El Ejido La Venada, en Matamoros, donde también se observan importantes inundaciones que reflejan la magnitud de las precipitaciones en la zona rural del municipio.

Ante la contingencia, el Gobierno Municipal activó cuadrillas adicionales de la Junta de Aguas y Drenaje para realizar trabajos de desfogue y desagüe en los sectores con mayores complicaciones. Asimismo, elementos de Tránsito, Protección Civil y Bomberos mantienen recorridos para atender los reportes ciudadanos y brindar apoyo a la población.

En estas labores también participan alrededor de 200 trabajadores y se instalaron 16 equipos de bombeo para acelerar la extracción del agua acumulada, mientras las autoridades continúan con las acciones para disminuir los niveles de inundación.

Asimismo, mientras la Junta de Aguas y Drenaje (JAD) realiza trabajos para desfogar el agua acumulada en el Fraccionamiento Arboledas, vecinos de la colonia Guillermo Guajardo, en Matamoros, denunciaron que están recibiendo el agua extraída de dicho sector.

Los inconformes expresaron su molestia y señalaron que no consideran justo tener que enfrentar esta situación, pues aseguran que también cumplen con el pago de los mismos servicios y no deberían resultar perjudicados por las labores de desagüe de otro sector.

Por otra parte, continúa el pronóstico de lluvias puntuales muy fuertes para este miércoles, principalmente en la zona suroeste del estado, donde podrían acumularse entre 50 y 75 milímetros, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a evitar circular por calles inundadas, no intentar cruzar zonas donde el nivel del agua impida identificar las condiciones del pavimento y mantenerse atenta a los avisos oficiales, mientras continúan los trabajos para retirar el agua acumulada en distintos sectores de Matamoros.