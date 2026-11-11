Sociedad

Lluvias por Frente Frío 4 Dejan 160 Colonias Afectadas en Matamoros, Tamaulipas

Ante esto se presentaron inundaciones en distintos sectores de la ciudad, donde se reportaron acumulaciones de agua en vialidades y viviendas

Lluvias por Frente Frío 4 Dejan 160 Colonias Afectadas en Matamoros, TamaulipasLluvias por Frente Frío 4 Dejan 160 Colonias Afectadas en Matamoros, Tamaulipas. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Inundaciones en Matamoros: Más de 160 colonias afectadas por el Frente Frío 4.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+