Querétaro Presenta Agenda de Actividades para la Temporada Navideña 2026

Querétaro presentó la agenda oficial de actividades tradicionales, culturales y artísticas que se realizarán durante la temporada navideña, con eventos que contemplan conciertos, desfiles, iluminación de espacios públicos y atractivos para las familias en el Centro Histórico.

El calendario comenzará el 1 de diciembre a las 19:00 horas con el encendido del Árbol de la Amistad y la inauguración del Nacimiento Monumental. Previamente, del 30 de noviembre al 4 de diciembre, se llevará a cabo el Festival de Coros “Los Niños le Cantan a la Navidad”, en el Templo de Santo Domingo. Además, el 10 de diciembre se realizará la coronación de la reina de las fiestas navideñas.

Car Herrera de Kuri destacó que, por quinto año, este festival busca fortalecer los valores sociales y promover la convivencia familiar a través de actividades que permitan reunir a las familias queretanas.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, informó que el Centro Histórico contará con más de ocho espacios intervenidos, más de 500 metros de andadores iluminados y alrededor de 300 mil puntos de luz. Entre las novedades se encuentra un techo de estrellas en el andador Madero, acompañado de un espectáculo de iluminación y música.

La programación también contempla distintos escenarios temáticos. En el Jardín Guerrero se instalará un bosque encantado navideño; en Plaza Fundadores habrá un tren navideño; en Plaza Constitución se colocarán ángeles monumentales y en Plaza de Armas estará el Árbol de Navidad.

Asimismo, en la Plazuela Mariano de las Casas se proyectará un videomapping con la imagen de un nacimiento monumental, como parte de los atractivos visuales preparados para esta temporada.

Con estas actividades, el Gobierno estatal busca ofrecer espacios de convivencia y mantener vivas las tradiciones navideñas en Querétaro.