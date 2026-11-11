Sociedad

Querétaro Presenta Agenda de Actividades para la Temporada Navideña 2026

Adriana Vega Vázquez Mellado, secretaria de Turismo, informó que se intervendrán más de ocho espacios y se iluminarán más de 500 metros de andadores con alrededor de 300 mil puntos de luz

Presentan Programa de Festividades Navideñas en QuerétaroPresentan Programa de Festividades Navideñas en Querétaro. Foto: N+

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La programación incluye un bosque encantado en el Jardín Guerrero, un tren navideño en Plaza Fundadores y un videomapping en la Plazuela Mariano de las Casas, además de actividades musicales y espectáculos para las familias.

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