Conductor Muere al Chocar con Camión de Pollos y Volcar en Autopista de Veracruz

Un hombre perdió la vida la mañana de este miércoles luego de que la camioneta tipo Van en la que viajaba se impactara contra la parte trasera de un camión utilizado para el traslado de pollos, sobre la autopista Córdoba-Orizaba.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como Brayan ’N’, originario de Orizaba. Tras el choque, la camioneta volcó y quedó sobre la carpeta asfáltica.

El accidente ocurrió este miércoles 11 de noviembre, en el kilómetro 285+200, metros adelante del puente de Metlac, en el carril con dirección al puerto de Veracruz.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales acudieron al sitio, pero únicamente confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Nacional, división carreteras, y personal de la Fiscalía Regional realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo.