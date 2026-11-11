Accidentes

Conductor Muere al Chocar con Camión de Pollos y Volcar en Autopista de Veracruz

Elementos de CAPUFE confirmaron el fallecimiento en el sitio; autoridades ministeriales realizaron las diligencias y el traslado del cuerpo

Muere conductor tras choque con camión en la Córdoba-OrizabaMuere conductor tras choque con camión en la Córdoba-Orizaba. Foto: Miguel Montes de Oca

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En la autopista Córdoba-Orizaba, un conductor muere tras chocar y volcar su camioneta. Autoridades confirman el deceso y realizan las diligencias correspondientes.

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