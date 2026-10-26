Metro CDMX Anuncia Operativo en Estación Hidalgo: Así Será Servicio en Líneas 2 y 3

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro desplegará un operativo especial de vigilancia en la estación Hidalgo, de las Líneas 2 y 3, desde la noche del martes 27 y durante todo el horario de servicio del miércoles 28 de octubre, por la festividad de San Judas Tadeo en el templo de San Hipólito.

Medio centenar de elementos de la Gerencia de Seguridad Institucional del STC y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, adscritos al Metro, tendrán presencia en el conjunto Hidalgo y harán rondines permanentes para proteger tanto a los usuarios habituales como a los feligreses que lleguen al templo, ubicado en el exterior de la estación. Hidalgo es el punto del Metro con mayor presencia de devotos de San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles y desesperadas, cuyo festejo mayor es cada 28 de octubre.

Para ordenar el paso de los pasajeros, el Metro establecerá maniobras de dosificación —control del flujo de usuarios—, sobre todo a lo largo del miércoles 28, y mantendrá recorridos en trenes, andenes, pasillos y líneas de torniquetes.

El personal de Asistencia al Usuario, identificable por sus chalecos color menta, estará en las líneas de torniquetes, los accesos principales y las zonas de concentración de pasajeros. Su labor es orientar sobre transbordos con otras líneas, el uso de las máquinas de recarga y de la tarjeta de prepago, además de resolver dudas sobre el servicio de la red.

Aunque Hidalgo es la estación más cercana a la iglesia de San Hipólito, también se puede llegar al templo desde Juárez, de la Línea 3, y Bellas Artes, de las Líneas 2 y 8.

El Metro exhortó a los usuarios a evitar la caída de objetos a las vías, no rebasar la línea amarilla, no correr en escaleras fijas ni mecánicas, no ingresar con bebidas embriagantes y no transitar por las estaciones bajo los efectos del alcohol o de sustancias tóxicas.

Con información de N+.

CT