Sociedad

Metro CDMX Anuncia Operativo en Estación Hidalgo: Así Será Servicio en Líneas 2 y 3

Juárez y Bellas Artes son alternativas de acceso al templo de San Hipólito

Metro CDMX Anuncia Operativo en Estación Hidalgo: Así Será Servicio en Líneas 2 y 3Estación Hidalgo del Sistema de Transporte Colectivo, Metro. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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Así Será el Servicio Especial en Estación Hidalgo del Metro CDMX los Días 27 y 28 de Octubre 2026 | N+