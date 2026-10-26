Sociedad

Suprema Corte Define Cómo Calcular Compensación Económica en Divorcios con Separación de Bienes

El Pleno de la SCJN explicó que el trabajo del hogar y de cuidados constituye una aportación

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: SCJNPleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: SCJN

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