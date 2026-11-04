Wall Street se Dispara Luego de Victoria Demócrata en Elección de Medio Mandato en EUA

La Bolsa de Nueva York abrió el miércoles con robustas subidas tras la contundente victoria de los demócratas en las elecciones legislativas en Estados Unidos de América (EUA), lo que reduce en parte las incertidumbres políticas, pero aumenta las dudas sobre la regulación de la Inteligencia Artificial (IA).

En las primeras operaciones, el Dow Jones se disparaba un 1.96%, el Nasdaq subía un 1.03% y el S&P 500 avanzaba un 1.13%.

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Empresas de Musk, Tesla y SpaceX, caen en Wall Street tras victoria demócrata

Las acciones de SpaceX y Tesla, empresas de Elon Musk, caían en las primeras operaciones este miércoles en Wall Street después de que los demócratas consiguieran una aplastante victoria en las legislativas de Estados Unidos frente a los republicanos, apoyados por el hombre más rico del mundo.

Poco después de iniciada la sesión, SpaceX registraba una caída del 2.1 % y Tesla, del 4.0 %. Musk donó casi 500 millones de dólares a varias candidaturas republicanas, como en el estado de Texas, donde los demócratas lograron victorias históricas el martes.

Con información de N+ y AFP