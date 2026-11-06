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¿Existe la Tormenta Negra en México? Alertan Por Lluvias Intensas; Esto Debes Saber

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre lluvias intensas en varios estados del país; te explicamos por qué no se le debe llamar ‘tormenta negra’

Tormenta eléctricaAdvierten sobre tormentas muy fuertes en norte y noreste del país. Foto: Cuartoscuro

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