Economía

¿Cuándo Depositan el Aguinaldo a Pensionados ISSSTE en 2026? Este Día Cae Primera Parte

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el depósito de esta prestación debe ser cubierto antes del 20 de diciembre 2026.

Logo del ISSSTE. Cuándo cae la primera parte del Aguinaldo 2026.Los trabajadores del ISSSTE reciben el aguinaldo en dos partes, por lo que te adelantamos cuándo cae la primera parte. Foto: Cuartoscuro.

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