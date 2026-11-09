¿Cuándo Depositan el Aguinaldo a Pensionados ISSSTE en 2026? Este Día Cae Primera Parte

Si eres pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado debes estar atento al saldo de tu cuenta porque en noviembre caerá la primera parte del aguinaldo ISSSTE 2026, y en N+ te adelantamos cuál es la fecha exacta en la que recibirás este pago.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realiza el depósito de esta prestación en dos exhibiciones, según el Calendario de Pagos a Pensionados y Jubilados 2026.

Dado que habrá algunas personas que recibirán doble pago de aguinaldo en 2026, en una nota previa te aclaramos qué adultos mayores gozarán de este beneficio.

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¿Cuándo depositan la primera parte del aguinaldo a pensionados ISSSTE?

Luego de que el pago de la mensualidad correspondiente a Noviembre 2026 cayó en la tarjeta de los beneficiarios el pasado 29 de octubre, jubilados y pensionados ya se preguntan cuándo harán el depósito de la primera parte del aguinaldo.

Hay que recordar que la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que las empresas y patrones tienen hasta el 20 de diciembre de 2026 para hacer el pago de esta prestación, de lo contrario el trabajador puede acercarse a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

De modo que, el monto correspondiente al aguinaldo de los pensionados ISSSTE caerá para la primera quincena de noviembre. Fecha que coincide con la celebración del Buen Fin, una iniciativa que busca impulsar la economía y apoyar el gasto familiar a través de descuentos y promociones que durarán 5 días.

Como el día 15 cae en domingo, se prevé que el pago se haga a partir del viernes 13 de noviembre.

Siguiendo las fechas propuestas por este Calendario de Pagos a Pensionados y Jubilados del ISSSTE, el depósito de la segunda parte del aguinaldo se verá reflejado en la cuenta del beneficiario en diciembre de este año.

El pago de esta prestación coincidirá con el depósito de la última mensualidad del 2026, por lo que se tratará de un pago doble.

¿A qué pensionados ISSSTE les corresponde aguinaldo de 40 días en 2026?

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en octubre de este año y relativo al aguinaldo 2026, el depósito de la prestación correspondiente a 40 días lo recibirán quienes cumplan con las siguientes condiciones: