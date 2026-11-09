Trump Advierte que No Cambiará su Política Migratoria: ‘No Hay Amnistía’

Donald Trump da hoy su primera conferencia de prensa después de la derrota republicana en las elecciones intermedias del pasado martes. El presidente está acompañado de Dana White, director de la UFC y de quien previamente el presidente aseguró como broma que le ofrecería el puesto como jefe de prensa de la Casa Blanca.

Sobre la política migratoria, el presidente adelantó que no la modificará a pesar de los resultados negativos en las elecciones. “Nos enfocamos en lo peor de lo peor”, defendió el republicano y aseguró su gobierno se concentra en quienes “llegaron de forma ilegal” y en los “criminales”. El mandatario rechazó de forma tajante que vaya a haber una amnistía, como se le ha propuesto.

Sobre la guerra en Irán, el presidente desestimó las afectaciones al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Además, aseguró que está abierto al diálogo con el régimen de los ayatolás. “Quisiera llegar a un acuerdo con ellos”, declaró, aunque admitió que está dispuesto a reanudar los ataques.

También abordó cómo la guerra en Medio Oriente ha consumido el armamento estadounidense. Al respecto, Donald Trump aseguró: “Estamos fabricando más munición que nunca”. Y añadió: “Estamos construyendo nuevo cohetes Patriot y nuevos cohetes Tomahawk”.

Además, aprovechó el tema para criticar a la administración de Joe Biden, a quien acusó de “regalar” armas a Ucrania en lugar de venderlas, lo que habría afectado a las reservas de armamento de Estados Unidos.

Sobre la amenaza demócrata de lanzar un juicio político contra Pete Hegseth, el presidente defendió su actuación al frente del Pentágono. Elogió su trabajo en Venezuela y condenó los intentos por deponerlo del cargo.

Al final de la conferencia preguntó al propio Dana White si aceptaría ser su secretario de prensa, a lo que el empresario dijo que no deseaba involucrarse en la política.