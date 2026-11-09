Internacional

Trump Advierte que No Cambiará su Política Migratoria: ‘No Hay Amnistía’

El presidente advirtió que no modificará su política migratoria después de la derrota de su partido en las elecciones intermedias

Donald TrumpDonald Trump da primera conferencia tras elecciones. Foto: Reuters
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