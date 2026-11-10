Bloqueo en CDMX Hoy: ¿Dónde Está Cerrado por Conductores de Aplicación?

Luego de la intensa jornada de bloqueos del lunes, hoy seguirán las manifestaciones en varios puntos de la Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos dónde hay cierres viales por la protesta de conductores de aplicación.

¡No te quedes atrapado en el tráfico! Sigue a N+ en nuestras redes sociales, plataformas digitales, la señal en vivo de N+ FORO y la app, donde encontrarás las últimas noticias sobre movilidad, transporte, marchas y bloqueos.

¿Dónde hay bloqueo hoy?

Integrantes de la Alianza Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales se manifestarán hoy contra el modelo de arrendamiento financiero y el plan de movilidad de la empresa VEMO, según la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La concentración de los trabajadores de aplicación será en las oficinas corporativas de VEMO Impulso en la Torre Omega, ubicada en Campos Elíseos 345, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, a partir de las 12:00 horas.

Alternativa vial

La SSC no descartó afectación a las vialidades durante la movilización de los trabajadores en Polanco. Por el posible bloqueo en la calle Campos Elíseos, puedes circular por Paseo de la Reforma, Luis G. Urbina o Julio Verne.

Con información de N+.

RMT