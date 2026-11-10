Movilidad

Bloqueo en CDMX Hoy: ¿Dónde Está Cerrado por Conductores de Aplicación?

Aquí te damos algunas alternativas viales por el cierre a la circulación en la zona de la manifestación de este martes

Bloqueo de repartidores de aplicación en Santa Fe, CDMXBloqueo de repartidores de aplicación en Santa Fe, CDMX. Foto: N+

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No te quedes atrapado en el tráfico de CDMX. Conductores de aplicación protestan en Polanco. Conoce las alternativas viales y sigue las actualizaciones en N+.

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