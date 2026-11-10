¿Hay Bloqueos en la México-Querétaro Hoy 10 de Noviembre 2026? Lista de Tramos con Cierres

La autopista México-Querétaro es una de las rutas con mayor movimiento vehicular de la zona centro del país, ya que conecta a la capital mexicana con distintos municipios del Estado de México y Querétaro

Durante este martes 10 de noviembre de 2026, las condiciones de circulación pueden modificarse por accidentes, trabajos de mantenimiento, manifestaciones o incidentes que requieran la intervención de los servicios de emergencia.

Por ello, es importante revisar los avisos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional (GN) antes de tu viaje.

¿Cómo está la autopista México-Querétaro hoy 10 de noviembre?

5:03 horas: hay cierre parcial a la circulación a la altura del kilómetro (km) 81, con dirección a Querétaro, debido a la atención de un accidente por alcance.

8:45 horas: continúa la carga vehicular en el km 81, rumbo a Querétaro.

9:08 horas: del km 158 al 148, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), hay reducción de carriles por labores de mantenimiento.