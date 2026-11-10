Movilidad

¿Hay Bloqueos en la México-Querétaro Hoy 10 de Noviembre 2026? Lista de Tramos con Cierres

Automovilistas que circulan entre la Ciudad de México y Querétaro deben tener precaución porque hay cierres viales y reducción de carriles

Autos detenidos en el tránsitoAutos detenidos en el tránsito. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+