La quinceañera Joselin Moreno Galván agradeció el apoyo que recibió en redes sociales luego de que la invitación a su fiesta de XV años se viralizara y llegara hasta el productor musical Pepe Garza.

A través de un video, la joven se dijo emocionada por la respuesta de los usuarios, quienes comentaron, compartieron y dieron me gusta a la publicación difundida en la página de Coronel Producciones.

Joselin aseguró que ahora es una de las quinceañeras más virales de México y Estados Unidos, por lo que compartió algunos detalles de la celebración que se realizará el próximo 27 de diciembre en San Rafael Matriz, Ciudad del Maíz en San Luis Potosí.

El festejo comenzará con una misa a las diez de la mañana, seguida de un concurso de tres chivas y una comida tradicional de rancho. Además, habrá barra libre, una rifa de un iPhone 18 Pro Max y música en vivo.

Entre los grupos anunciados se encuentran Los Caminantes de Guanajuato, Los Patrones del Hyphy, Lupe Borbon y su Blindaje 7, además de El Komander, quien cerrará la celebración.

La joven reiteró la invitación al público y agradeció a quienes hicieron viral la convocatoria para acompañarla en uno de los días más importantes de su vida.

Por su parte el cantante Alfredo Ríos, conocido como El Komander, confirmó su participación en el festejo de XV años de Joselin Moreno Galván, luego de que la joven se volviera viral por la invitación pública a su celebración.

A través de un mensaje, el intérprete aseguró que no hay fotografías suyas relacionadas con el evento y confirmó que estará presente el próximo 27 de diciembre como parte de su gira 'De Rancho en Rancho'.

Con este anuncio, crece la expectativa por la celebración que se realizará en San Rafael Matriz, Ciudad del Maíz en San Luis Potosí.