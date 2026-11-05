Seguridad

Cierran Garita de San Ysidro Tras Persecución y Tiroteo por Intento de Fuga a Tijuana

La Patrulla de Caminos de California informó que los vehículos son desviados hacia la carretera SR-905, la duración del cierre es desconocida

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Detienen a Automovilista que Intentó Ingresar a México sin Autorización por San Ysidro

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