Cierran Garita de San Ysidro Tras Persecución y Tiroteo por Intento de Fuga a Tijuana

El cruce vehicular por las garitas de San Ysidro y El Chaparral se vio afectado por una persecución policial a un presunto ladrón que quiso fugarse a Tijuana, pero fue detenido cerca de la frontera, durante un operativo en que los agentes estadounidenses detonaron sus armas.

El caso provocó la suspensión del tránsito en los accesos fronterizos entre Tijuana y San Diego, pues todo ocurrió poco antes de llegar a las curvas de ingreso a los patios fiscales del gobierno mexicano.

Inicialmente, usuarios reportaron que no había ingreso de vehículos de Estados Unidos hacia México por la garita de El Chaparral, mientras que también se informó sobre el cierre del acceso hacia territorio estadounidense por San Ysidro.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) mantenía resguardada el área de El Chaparral y, de acuerdo con los reportes, durante al menos 20 minutos no se había permitido el ingreso de vehículos a México.

Posteriormente, la Patrulla de Caminos de California (CHP) informó que el Puerto de Entrada de San Ysidro permanecía cerrado al tráfico vehicular debido a actividad policial al menos desde las 20:00 horas, tiempo local.

La persecución comenzó en Riverside, California, y se prolongó al menos dos horas, según reportes preliminares. El hombre fue ubicado en la zona de Van Buren Boulevard y Clay Street en Jurupa Valley.

El sospechoso, que conducía un auto blanco, condujo la unidad hasta la frontera de San Ysidro, tras recorrer la ruta 91 y llegar a la interestatal 5 para arribar al cruce fronterizo.

En videos compartidos en redes sociales, se observa cómo un grupo de más de 10 agentes intentan frenar al presunto ladrón antes de que llegara a suelo mexicano. Sin embargo, el conductor avanza poco a poco y los elementos accionan sus armas de fuego, generando pánico entre los automovilistas en la zona.

La corporación estadounidense indicó que los automovilistas que circulaban hacia el sur por la Interestatal 5 y Camino de la Plaza, en dirección a la I-5, estaban siendo desviados hacia la carretera SR-905.

Asimismo, recomendó utilizar rutas alternas y el Puerto de Entrada de Otay Mesa, debido a que la duración del cierre era desconocida.

ASJ