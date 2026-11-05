Sacerdote Denuncia Discriminación por su Vestimenta en Trámite de Pasaporte en CDMX

El párroco de Santa María Tepepan, Diócesis de Xochimilco, Alberto Medel, denunció que fue víctima de discriminación cuando acudió a tramitar la renovación de su pasaporte en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

De acuerdo con el religioso, los hechos ocurrieron este jueves cuando acudió con su traje eclesiástico. Una vez que iban a tomarle la fotografía y los datos biométricos, el joven que lo atendió le pidió que se quitara esa vestimenta, pero Medel se negó; el colaborador llamó a una supervisora.

“Le dije que era mi derecho venir de la forma de acuerdo a mi estado de vida mientras mi rostro fuera perfectamente visible, incluso le dije que recientemente se había promovido una ley para que las mujeres islámicas pudieran salir en sus identificaciones oficiales con el hiyab”, contó en sus redes sociales.

La empleada indicó que entonces no había problema. Tomaron los datos, foto y le pidieron esperar. Sin embargo, fue llamado a una oficina donde lo recibió una colaboradora —quien no se presentó ni informó su cargo— y lo obligó a quitarse su traje de sacerdote, aunque él le recordó que la Suprema Corte ha fallado en favor del derecho que tienen las personas religiosas a vestir, y por lo tanto, a ser identificadas con su atuendo religioso amparadas en el derecho fundamental a la libertad religiosa.

“La mujer que, de forma autoritaria y apoyada por un policía que estaba atrás de ella, en clara actitud de intimidación, me obligó a despojarme de mi ropa eclesiástica, naturalmente no me dijo que no me darían el pasaporte, pero era claro, o eso o nada; incluso me ‘regañó’ porque era ‘el primero’ de los sacerdotes que se negaba a tal medida”, explicó.

El padre Alberto Medel indicó que el reglamento interno de ninguna Secretaría puede estar por encima de la Constitución “ni de los derechos que tenemos y que se llaman humanos”, refirió en su texto.

“Los sacerdotes católicos somos ciudadanos de segunda que, a causa de nuestra opción de fe, tenemos libertades y derechos restringidos. Esto es una expresión más de que no somos iguales ante la ley”, puntualizó en el escrito que también envió al titular de la SRE, Roberto Velasco Álvarez.

Luego de darse a conocer este caso, Velasco Álvarez respondió al párroco a través de una publicación en X, donde aseguró que instruyó a que se le tome nuevamente la fotografía con su vestimenta como sacerdote.

“He instruido que se le tome nuevamente la fotografía con su vestimenta eclesiástica y se le expida el pasaporte. En la SRE se respeta plenamente la libertad religiosa”, indicó.

En tanto, el titular de la SRE enfatizó que se revisará la actuación del personal y la disposición interna que se aplicó a los colaboradores.

EPP