Sociedad

Sacerdote Denuncia Discriminación por su Vestimenta en Trámite de Pasaporte en CDMX

El padre Alberto Medel relató cómo fue víctima de discriminación en una oficina de la SRE en la alcaldía Coyoacán

El padre Medel denunció que fue víctima de discriminación en la SREFoto: X PadreMedel
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