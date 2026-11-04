Balaceras

Matan a Tiros a Abogada Penalista en Mazatlán, Sinaloa

María de los Ángeles conducía un vehículo al norte de la ciudad y de pronto fue interceptada por sujetos armados

Matan a Tiros a Abogada Penalista en Mazatlán, SinaloaMatan a Tiros a Abogada Penalista en Mazatlán, Sinaloa. Foto: Ilustrativa N+

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