Matan a Tiros a Abogada Penalista en Mazatlán, Sinaloa

Ejecutada a balazos cuando viajaba en un automóvil en la zona de la marina cerca del fraccionamiento Mediterráneo en el municipio de Mazatlán.

La víctima fue identificada como María de los Ángeles, quien contaba con 48 años de edad y trascendió que era abogada en materia penalista.

El crimen ocurrió alrededor del mediodía de este miércoles cuando María de los Ángeles conducía un vehículo color gris sobre la avenida Carlos Canseco al norte de la ciudad y de pronto fue interceptada por sujetos armados quienes le dispararon en repetidas ocasiones, quedando sin vida en el asiento del conductor.

Autoridades acudieron al sitio de los hechos pero hasta el momento no se reportan personas detenidas como probables responsables del delito, ni tampoco las causas de la agresión armada en contra de la femenina.