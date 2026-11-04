Balaceras

Exigen Justicia por Maestra Cecy, Asesinada en Colegio Americano del Noreste en Monterrey

La mamá de Cecilia Cristina Solís Flores pide que se reabra la investigación del caso por la presunta participación de otros estudiantes en el ataque

Altar de muertos en honor a maestra CecyCada año los padres de Cecy colocan un altar de muertos y la recuerdan. Foto: N+

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