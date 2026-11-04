Exigen Justicia por Maestra Cecy, Asesinada en Colegio Americano del Noreste en Monterrey

Cada día de muertos, como desde hace 9 años, la familia de la maestra Cecilia Cristina Solís Flores recuerda el último adiós después de más de 2 meses de estar internada con una bala alojada en su cabeza tras el ataque de un alumno de secundaria en el salón donde impartía clases en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey.

"Fueron 72 días en el hospital. Hoy en día vemos que otras maestras han pasado lo mismo y mueren en el instante; ella no murió ahí, se comunicaba a señas", expresó Josefina Flores, madre de la maestra Cecy.

Su recuerdo sigue tan vivo como los colores del altar en la sala de su casa, donde aquella mañana del 18 de enero del 2017 tuvo un presentimiento y no quería ir a trabajar. Sus padres recuerdan con dolor aquel mismo día y han transformado en una firme convicción de exigir justicia.

Josefina Flores, madre de la maestra Cecy, tiene años intentando que la Fiscalía de Nuevo León le admita una ampliación de investigación por el primer atentado armado en México dentro de un colegio, pero no lo ha logrado.

Al analizar el expediente han descubierto que Federico, el adolescente que llevó el arma, la accionó e hirió a dos compañeros y causó la muerte de la maestra de 26 años, presuntamente actuó en complicidad de 6 estudiantes más, la mayoría estaban en el salón de clases.

"Es impresionante enterarnos, después de muchos años, de cosas que nunca se nos notificaron, cosas que no se si se ocultaron pero no sabíamos. Rezagar un caso como el de mi hija, 9 años sin hacer nada, no se vale", dijo Josefina respecto a las nuevas evidencias en el caso del homicidio de Cecy.

La semana pasada, un juez admitió una queja y ordenó a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León resolver la petición de la señora Josefina Flores en el caso del Colegio Americano del Noreste en Monterrey.

Buscan acreditar con pruebas, que están el mismo expediente que ellos integraron, que 6 adolescentes más presuntamente son coparticipes, algo que de confirmarse tendrían que llevarlos a juicio.

También descubrieron que la autoridad investigadora no solo no les admitió la ampliación de denuncia, sino que busca cerrar la carpeta bajo el concepto de in ejercicio de acción penal porque el atacante murió horas después de la agresión.

Como maestra de profesión, Josefina Flores busca justicia y evitar que las escuelas se conviertan en lugares donde la falta de protocolos y conductas criminales pongan en riesgo a alumnos y profesores.

El ataque en el Colegio Americano del Noreste, registrado la mañana del del 18 de enero de 2017, se convirtió en el primero de este tipo en México. Hoy el colegio sigue operando bajo otro nombre.

Desde hace 9 años, los operativos mochila se han practicado de manera intermitente sin que legalmente sea un protocolo oficial para garantizar la seguridad adentro de los planteles educativos en Nuevo León.

Con información de Karina Garza Ochoa | N+

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