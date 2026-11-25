Una denuncia ciudadana por rugidos constantes y sonidos de aves en un domicilio de la colonia Francisco I. Madero, en Mazatlán, derivó en el aseguramiento de cuatro felinos y cuatro pavorreales.

El aviso alertaba sobre rugidos de felinos que se escuchaban de forma continua y sobre el ruido de diversas aves que provenía del inmueble. A partir de esa denuncia se tramitó una orden judicial para ingresar al lugar.

Los animales quedaron asegurados tras un cateo derivado de una denuncia por rugidos en un domicilio de Mazatlán. Foto: FGR

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), elementos de la Policía Federal Ministerial inspeccionaron el inmueble con la orden judicial y, además de los animales, aseguraron cinco vehículos y un remolque.

La FGR indicó que el inmueble y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que mantiene abierta una investigación por el delito contra la biodiversidad.

CT