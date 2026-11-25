Un camión que transportaba gas explotó en la carretera de circunvalación que rodea El Cairo. Al menos 31 personas fallecieron en la explosión y otras dos decenas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad.

El incendio ocurrió en una arteria fundamental que rodea la capital de Egipto este miércoles, pero los trabajos en el área se han extendido hacia la medianoche del jueves. Según explicaron las autoridades, el fuego se produjo sobre un túnel en Giza.

Un video de la agencia AP muestra a los bomberos laborando para sofocar el fuego que se propagaba entre los automóviles. Cuando arribaron los medios de comunicación, los equipos de rescate aún sacaban a personas de los vehículos en llamas, mientras cientos de personas se congregaban alrededor de la zona del siniestro.

Según las cifras más recientes proporcionadas por el Ministerio de Salud, el incendio ya suma 31 muertos, así como 21 heridos. Además, al menos dos docenas de automóviles y motocicletas calcinados.

Coche calcinado por explosión de camión de gas en Egipto. Foto: Reuters

El tramo de la autopista donde ocurrió el accidente se encuentra en Al-Warraq, un barrio densamente poblado de Giza, que forma parte del área metropolitana de El Cairo.

¿Por qué explotó un camión de gas en El Cairo?

Peritos de la Fiscalía del norte de Giza acudieron al lugar del accidente y determinaron inicialmente que el siniestro se produjo cuando el camión se desvió de su trayectoria y chocó contra la barrera de hormigón. Fue entonces que el fuego se propagó entre los vehículos circundantes.

Por su parte, una fuente de seguridad aseguró a la agencia EFE que el accidente se produjo después de que el camión, que transportaba cilindros de gas, sufrió una avería en el sistema de dirección. El conductor perdió el control del vehículo y se impactó contra la barrera.

Los accidentes de tráfico son comunes en Egipto y se deben a factores como el exceso de velocidad, la falta de mantenimiento de los vehículos y el incumplimiento de las normas de seguridad.