El llamado "Cártel de los Perfumes" fue multado por los organismos reguladores de la competencia de la Unión Europea con una suma de más de 500 millones de dólares, ¿pero qué es y de qué se les acusa?

Se trata de los fabricantes mundiales de fragancias, las suizas Firmenich y Givaudan y la estadounidense International Flavors & Fragrances (IFF), a los cuales se les impuso una multa de 516.5 millones de dólares tras haber participado en un cártel que operó durante cuatro años y que tuvo como objetivo a Unilever.

Asimismo, el organismo de control de la competencia del Reino Unido impuso a estas empresas una multa de 111.27 millones de dólares por infracciones similares. Además, se enfrentan a demandas colectivas en Estados Unidos, derivadas del caso de la UE, y a una investigación en India.

La Comisión Europea, encargada de velar por la competencia en la UE, señaló que las tres empresas intercambiaron información comercialmente sensible, incluidos precios, sobre sus relaciones comerciales con Unilever, el mayor comprador mundial de fragancias para productos de consumo.

La Comisión indicó que Givaudan e IFF también compartieron información sensible relativa a sus negocios generales de fragancias para productos de consumo y fragancias de alta gama.

Givaudan recibió la multa más elevada, de 252.4 millones de euros, seguida de Firmenich, con 137.7 millones de euros. La sanción para IFF ascendió a 81.9 millones de euros.

Según los reguladores, las empresas coordinaron sus estrategias para responder a las solicitudes de Unilever, que exigía mayor transparencia sobre la composición de las fragancias y los costos de sus ingredientes. Asimismo, acordaron no captar empleados que trabajaran en la cuenta de dicha empresa.

“Tenemos tolerancia cero ante los cárteles en cualquier sector; pero hoy quiero subrayar que esto es especialmente grave en un momento en que los presupuestos familiares están bajo presión”, declaró Teresa Ribera, responsable de competencia de la UE, en una rueda de prensa.

¿Dónde se usan las fragancias del 'Cártel de los Perfumes'?

Estas fragancias se utilizan en detergentes para la ropa, champús, productos de limpieza para el hogar y desodorantes. El "Cártel de los Perfumes" operó entre marzo de 2019 y marzo de 2023. Todas las empresas reconocieron haber cometido una infracción a cambio de una reducción del 10% en sus multas, mientras que su colaboración permitió disminuir aún más las sanciones, en un porcentaje de entre el 20% y el 50%.

El caso en la UE comenzó con inspecciones sorpresa en marzo de 2023; posteriormente, los organismos reguladores se coordinaron con sus homólogos en el Reino Unido, Suiza y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

En términos generales, Bruselas remarca que las tres firmas sancionadas intercambiaron información sensible sobre "numerosos aspectos de su actividad diaria" con la británica Unilever, entre ellos datos sobre subidas de precios, tácticas de negociación comercial y un posible recargo energético.

En este sentido, la Comisión Europea apunta que las empresas "eran conscientes de que hacer concesiones en materia de transparencia podría tener un impacto en otros clientes", así como que "también acordaron no contratar activamente a empleados de las otras dos".

HVI