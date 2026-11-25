Un enfrentamiento ocurrido entre civiles y elementos de la Defensa, en los límites de los estados de Michoacán y Jalisco, dejó como saldo 7 presuntos delincuentes abatidos y otros 4 detenidos.

Los hechos ocurrieron cuando en Michoacán, efectivos militares trataban de detener a un sujeto identificado como William ‘N’, alias ‘El Maniaco’, quien es líder criminal de un grupo delictivo que opera en este estado vecino, en la zona de Tierra Caliente.

Cabe señalar que los civiles, al verse acorralados por las autoridades, comenzaron a disparar en contra de ellos, por lo que los elementos respondieron a la agresión.

Algunos de los presuntos delincuentes trataron de escapar e ingresaron al estado de Jalisco, por lo que el despliegue de seguridad se amplió en ambas regiones.

Una vez en Jalisco, los civiles llegaron hasta la localidad de Doctor Villa Gómez, perteneciente al municipio de Jilotlán de los Dolores, donde hace un par de días habían reportado a las autoridades la presencia de drones sobrevolando en varios puntos.

Es importante mencionar que en el operativo se aseguraron camionetas y armas de fuego. Sin embargo, hasta el momento, se desconoce si entre los fallecidos o los detenidos se encuentra William ‘N’.