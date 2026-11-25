Un hombre de 25 años fue asegurado por elementos de la Policía Estatal en la Central de Abasto de San Salvador Huixcolotla en Puebla, tras ser sorprendido en posesión de 73 dosis de posibles sustancias ilícitas.

Se trata de Gustavo ‘N’, a quien durante la intervención le decomisaron envoltorios con marihuana y cristal. Además de 15 pipas utilizadas para el consumo de esta última sustancia y dinero en efectivo.

Gustavo 'N' fue capturado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) en la Central de Abasto del municipio, de donde se suele concentrar mercancía de la región para su distribución en el país y el extranjero.

El detenido y los indicios quedaron a disposición del ministerio público, que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.