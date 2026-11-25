El Gobierno de Estados Unidos de América (EUA) propuso nuevos aranceles para 14 de sus principales socios comerciales, exceptuando a México por el momento, luego de que la Oficina del Representante de Comercio estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés) terminó una investigación sobre prácticas comerciales desleales.

La investigación de USTR duró ocho meses, en virtud de la Sección 301 sobre prácticas comerciales desleales, que abarcó a 16 socios comerciales, entre ellos aliados cercanos como Japón, la Unión Europea (UE) y Corea del Sur.

Los nuevos aranceles afectarán directamente a China, por inundar los mercados mundiales con exportaciones baratas, según argumentó Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia Reuters, un alto funcionario estadounidense afirmó que se propusieron aranceles para productos procedentes de China, Bangladés, Camboya, la Unión Europea, India, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

Estados Unidos concluyó que cada uno de los socios comerciales "crea, mantiene o contribuye a un exceso estructural de capacidad y producción en los sectores manufactureros a través de diversas medidas, políticas y prácticas que consideramos irrazonables y que suponen una carga o una restricción para el comercio estadounidense", según el funcionario estadounidense citado por Reuters.

La USTR es la agencia encargada de definir el exceso de capacidad estructural como situaciones en las que los países "promueven la producción y la capacidad al margen ⁠de las realidades de la demanda y los principios de mercado", explicó el funcionario, incluso mediante el uso de políticas industriales, subvenciones y el uso de componentes importados de economías no de mercado.

Se prevé que los nuevos aranceles se publiquen este miércoles, mediante un aviso del Registro Federal de Estados Unidos.

Con información de Reuters.

RMT