Este miércoles 25 de noviembre de 2026 se prevén afectaciones viales por varias marchas y bloqueos que cada vez son más frecuentes en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos de dónde salen las cuatro marchas de hoy en la capital del país.

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De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, cuatro grupos sociales saldrán a protestar, éstos son:

Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Ciudadana "Monterrubio", quienes exigen un servicio médico de calidad, licitaciones claras para la reubicación del Hospital Obregón, quirófanos abiertos para operaciones de urgencia, entrega de medicamentos en tiempo y forma, y un trato digno. Observatorio de Deudores Alimentarios, quienes marcharán para conmemorar el "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", con la finalidad de visibilizar la violencia económica y la vicaria en México. La Red de Mujeres por el Bienestar PILARES, cuyas integrantes marchará para conmemorar el "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer". Colectiva "Coordinación 8M", quienes realizarán la marcha "¡No llegamos todas mientras una mujer siga viviendo en violencia!" para conmemorar el "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", para exigir a las autoridades un alto a los feminicidios en México, justicia para las víctimas y personas desaparecidas, el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres y garantías institucionales para una vida libre de agresiones. También piden tipificar el feminicidio en grado de tentativa, frenar la criminalización de colectivas feministas y defender el derecho a decidir, además de expresar solidaridad con las madres buscadoras y rechazo al imperialismo.

¿De dónde salen las 4 marchas hoy 25 de Noviembre 2026?

De acuerdo con autoridades capitalinas, el grupo Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Ciudadana "Monterrubio" se concentrará a las 10:00 horas en Jardín Pushkin, avenida Cuauhtémoc No. 104, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, con destino al Hospital Obregón, en avenida Álvaro Obregón No. 123, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Se prevé que a esta marcha se sumen integrantes de la Policía Bancaria e Industrial y Policías Auxiliares de la Ciudad de México.

Mientras que los integrantes del Observatorio de Deudores Alimentarios se reunirán a las 11:00 horas en la Glorieta "La Joven de Amajac", en avenida Paseo de la Reforma y avenida Morelos, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, con destino al Zócalo capitalino, en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, en la misma alcaldía. Además, a las 11:30 reaizarán la colocación de un tendedero de denuncias para a las 13:00 horas iniciar la marcha.

Se prevé que a esta protesta se sumen otras organizaciones sociales como "Toma mi Mano", "Juntas Somos más Fuertes" y Violeta Ecatepec.

La tercera marcha de integrantes de la Red de Mujeres por el Bienestar PILARES será a las 14:30 horas en el Monumento a la Revolución, en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Las manifestantes se dirigirán a dos puntos:

Destino 1: Glorieta "La Joven de Amajac", avenida Paseo de la Reforma y avenida Morelos, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Destino 2: Hemiciclo a Juárez, avenida Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc

Finalmente, la Colectiva "Coordinación 8M" se concentrará a las 15:30 horas en la Glorieta "La Joven de Amajac", en avenida Paseo de la Reforma y avenida Morelos, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, con destino al Zócalo capitalino, en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Se recomienda a los automovilistas evitar la zona en la medida de lo posible o buscar rutas alternas.

Con información de N+

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