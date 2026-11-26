Si estás pensando viajar en carro a la Ciudad de México o el Estado de México para época decembrina, toma en cuenta que deberás tramitar el Pase Turístico CDMX y Edomex 2026. Pero, ojo, porque si tu vehículo es más antiguo de este año ya no podrás hacer el trámite y deberás optar por otro medio de transporte.

Dado que el trámite de este documento es gratuito y se realiza en línea, en una nota previa te adelantamos qué documentos necesitas para solicitarlo, además de detallar paso a paso cómo obtener el Pase Turístico para CDMX y Edomex.

Este permiso otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente de Ciudad de México (Sedema) exenta a los vehículos foráneos del programa Hoy No Circula y sus restricciones, así como las multas por incumplir este programa.

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¿A partir de qué año los carros no obtienen Pase Turístico 2026?

El Gobierno de Ciudad de México detalló que el Pase Turístico que tramitan los dueños de vehículos extranjeros o foráneos a la Ciudad de México y el Estado de México puede tener una vigencia de 3, 7 o 14 días.

Sin embargo este sólo se otorga por un máximo de 14 días por semestre (puedes elegir entre 3, 7 o 14), a vehículos particulares no mayores a 15 años de antigüedad. Es decir, el año del vehículo no debe ser anterior a 2011.

La buena noticia es que puedes asociar hasta tres placas a tu Llave CDMX, por lo que si cuentas con más de un vehículo puedes hacer la solicitud con la misma cuenta.

No podrás solicitar el Pase Turístico si tu vehículo tiene placas de Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, toda vez que estas entidades están incluidas en el programa Hoy No Circula de la Zona Metropolitana del Valle de México.

En caso de que se active Contingencia Ambiental por Ozono en CDMX o el Estado de México, el Pase Turístico pierde validez, toda vez que se implementan las restricciones para disminuir el nivel de contaminación en la atmósfera.

¿Cómo saber qué año es tu carro?

En caso de que no conozcas qué año es tu vehículo, una forma rápida y confiable de verificar este dato es revisando el Número de Identificación Vehicular (NIV), un código de 17 caracteres ubicado sobre el tablero y visible desde el parabrisas en el lado del conductor.

El NIV también se puede consultar en la Tarjeta de Circulación del vehículo. Para localizarlo sólo debes contar 10 caracteres de izquierda a derecha. Cada una de las letras del abecedario está asociada a un año.

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