Nueva York está en estado de emergencia por tormenta invernal en la víspera del Día de Acción de Gracias. Así lo dio a conocer la gobernadora Kathy Hochul.

La alerta comprende la ciudad de Nueva York, así como tres condados: Nassau, Suffolk y Westchester. “Prevemos lluvias intensas y vientos fuertes que podrían generar condiciones peligrosas para viajar”, escribió la demócrata en X, antes Twitter.

La funcionaria pidió a la población mantenerse alerta y considerar un tiempo extra durante sus desplazamientos. También señaló que los habitantes que requieran consultar las advertencias meteorológicas pueden enviar un mensaje al número 333-111 para recibir actualizaciones en tiempo real.

Este jueves miles de familias se reunirán por el Día de Acción de Gracias, la celebración más importante del calendario estadounidense. Previamente, autoridades habían anunciado que se pospondría el desfile de Thanksgiving que organiza cada año la cadena de tiendas Macy's, donde varios carros alegóricos y globos recorren Manhattan.

La tradicional celebración, que cumple un siglo de existencia, se llevará a cabo el próximo sábado. El desfile no había peligrado en 55 años.

La última vez que fue modificado ocurrió en 1971, cuando los globos monumentales tuvieron que quedarse en tierra por el mal tiempo. Previamente, solo se había cancelado en tres ocasiones, entre 1942 y 1944, durante la Segunda Guerra Mundial.