Un avión de la empresa FedEx se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, la noche de este miércoles. Las salidas han sido suspendidas mientras laboran las unidades de emergencia en la zona. Hasta el momento, no se reportan heridos.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció que los vuelos se reanudarían en breve. Según reportó la agencia, el vuelo 910 de la empresa de paquetería se salió de la pista durante el aterrizaje. El avión

Los vuelos se reanudarán en breve en el Aeropuerto Internacional de Miami después de que el Vuelo 910 de FedEx se saliera de la pista tras el aterrizaje. El avión de carga McDonnell Douglas MD-11 despegó del Aeropuerto Internacional Frederick W. Smith en Memphis.

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