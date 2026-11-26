En 2013, la Comisión Nacional para la Biodiversidad alertó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que el desarrollo turístico Playa Santos en Baja California Sur, donde se construyó el hotel San Cristóbal, que colapsó el pasado 9 de noviembre, no era “ambientalmente aceptable”.

“Es evidente que el hotel lo construyeron mal, adentro del mar. Si seguimos la línea que viene en la litoral, que viene del mar, claramente se ve que el hotel está metido en la zona federal”, indicó Luis Manuel, pescador en Punta Lobos, Baja California Sur.

“Podemos ver que desde 2014, 2015, ya había evidencia del mar, el efecto del mar sobre el muro rompeolas y sobre las piedras”, refirió John Moreno, abogado de pescadores en Punta Lobos, Baja California Sur.

Sin embargo, la delegación de Semarnat en Baja California Sur autorizó el proyecto.

“A nosotros nos llamó mucho la atención que la manifestación de impacto ambiental tenía transcripciones de otros proyectos en la región que fueron negados, tenían transcripciones de impactos ambientales”, indicó Guillermo Naranjo, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Noroeste.

En 2014, pescadores de la playa Punta Lobos iniciaron una lucha contra la construcción del hotel, advertían que era una “bomba de tiempo” debido a su ubicación: a la orilla del mar. Doce años después, parte del muro de contención y un edificio con doce habitaciones sufrieron daños en su estructura.

“Este edificio fue el que tuvieron que demoler, de manera que solo queda esta parte de aquí. El muro abarca todo esto, todo esto fue rellenado, aplanado, se desmontó la vegetación, la duna se destruyó, se rellenó, se aplanó”, indicó John Moreno, abogado de pescadores Punta Lobos, Baja California Sur.

El 28 de septiembre pasado, los pescadores volvieron a pedir a las autoridades que revisara la construcción del muro debido a que el fuerte oleaje del huracán Polo dejó afectaciones y redujo su espacio de trabajo.

Fue hasta el 13 de noviembre, 4 días después que colapsó parte del hotel, que Profepa acudió a supervisar los daños e informó que va a revisar y analizar la documentación del proyecto.

“Vamos a esperar el mar, qué trabajo va a hacer, ya después del mar pues me imagino que la autoridad es la que tiene que tomar cartas en el asunto”, dijo Luis Manuel, pescador en Playa Punta Lobos, Baja California Sur.

Hotel colapsado y cerrado

Actualmente, el hotel San Cristóbal se encuentra cerrado, en un comunicado interno a sus trabajadores dice que confía reabrir lo antes posible. Se ubica en medio de la nada, a 5 kilómetros del área urbana del pueblo Todos Santos y aunque no es una playa de turismo masivo, sí llegan visitantes.

“Nos dijeron eso, que era una playa virgen y fue lo que nos llamó la atención porque queríamos algo privado para estar a gusto”, indicó Elba Mariscal, turista.

El hotel san Cristóbal forma parte de un complejo turístico de 414 hectáreas, el plan era edificar áreas residenciales, hoteleras, club de playa. Su construcción desplazó a los pescadores de la concesión que tienen en playa Punta Lobos. En 2018, gracias a un amparo recuperaron donde iniciaba la concesión.

“Cuando nos acercamos a las autoridades nos dicen que la concesión de la cooperativa pesquera Punta Lobos estaba arriba del cerro”, señaló John Moreno, abogado de pescadores Punta Lobos, Baja California Sur.

En 2015, los pescadores montaron un plantón para impedir el acceso a la obra, 3 meses después el gobierno del estado, encabezado por Carlos Mendoza Davis, mandó a desalojarlos.

Actualmente, en el predio del hotel colapsado hay maquinaria trabajando y se colocan piedras para reforzar el muro.

“Esto es mar abierto, aquí es muy profundo, entonces con una tormenta o con el aumento de la marea, pues el oleaje puede provocar este tipo de erosiones”, refirió Alejandro Olivera, biólogo marino en Baja California Sur.

“En este momento ya la naturaleza nos está demostrando que efectivamente teníamos la razón en el sentido de que la obra invade zona federal”, puntualizó John Moreno.

Con información de N+ Luis Pavón

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