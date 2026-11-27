Aún no es invierno, pero las bajas temperaturas ya están provocando que las personas saquen sus abrigos, bufandas, gorros y guantes, y si te preguntas por qué hace tanto frío hoy en México, llegaste al lugar correcto, pues acá te explicamos qué fenómenos están causando este clima en el país.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pidió a la población extremar precauciones debido al descenso de la temperatura, que estará por debajo de los 0 grados Celsius, así como atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y seguir las recomendaciones de Protección Civil de su localidad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Alerta por Primera Tormenta Invernal; Prevén Nieve y Temperaturas de -10 Grados

¿Por qué hace frío hoy en México?

El descenso de la temperatura en los últimos días de noviembre de 2026 se debe a la primera tormenta invernal y a la masa de aire ártico que se encuentran afectando las entidades del occidente, norte y centro de México.

De acuerdo con los pronósticos del SMN, este fenómeno climatológico se mantendrá este viernes 27 y sábado 28 de noviembre de 2026, y el domingo perderá su intensidad, debilitándose a una vaguada en altura. Finalmente se prevé que el día lunes dejará de afectar al país.

¿Dónde está haciendo frío en México?

Debido a la primera tormenta invernal de 2026, se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Durango y Chihuahua; y de -5 a 0 grados con heladas en zonas altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Mientras que en zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca las temperaturas serán de 0 a 5 grados.

Por el descenso de temperatura, se pronostica la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán; extendiéndose durante la noche hacia zonas por arriba de 2,800 metros sobre el nivel del mar (msnm) de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

De igual forma se prevén lluvias puntuales torrenciales en el sur de Jalisco, en el oeste y sur de Colima y Michoacán; intensas en el oeste y suroeste Estado de México, sureste de Guanajuato y oeste y suroeste de Guerrero; muy fuertes en centro y sur de Querétaro, sur y suroeste de Hidalgo, centro y sur de Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos; fuertes en sur de Zacatecas, Aguascalientes, sur de San Luis Potosí, norte, centro y sur de Veracruz y este de Oaxaca.