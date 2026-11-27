El intenso oleaje provocó el cierre preventivo de playas en el municipio de Playas de Rosarito, donde se ha registrado un incremento en el nivel del mar de hasta 2 metros por encima de lo habitual, así como afectaciones en tres comercios ubicados cerca de la franja costera.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan olas de entre 4 y 5 metros de altura en el litoral de Baja California, acompañadas de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Entre las zonas restringidas se encuentran las playas del Canal, Las Barditas, el área del IMAC.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el riesgo continuará durante el resto del fin de semana, por lo que mantiene recorridos permanentes de vigilancia a lo largo de la costa. La dependencia exhortó a la población a evitar ingresar al mar, acercarse a los rompeolas o permanecer en áreas expuestas al impacto de las olas.

Asimismo, recomendó a las familias que habitan cerca de la playa considerar una evacuación preventiva ante la posibilidad de que el oleaje continúe durante el fin de semana. Las autoridades pidieron mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las indicaciones del personal de emergencia.

JMR