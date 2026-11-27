La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, informó este viernes que se brindará apoyos económicos extraordinarios a los ciudadanos que perdieron o sufrieron daño patrimonial tras los hechos de violencia el pasado 20 de noviembre durante la detención del 'Chapo Isidro'.

El secretario general de Gobierno, César Julio Saucedo Barrón, explicó que los apoyos económicos consistirán en el pago del deducible hasta por 200 mil pesos para los casos en que los vehículos cuenten con una póliza de seguro, y en los casos donde se carezca de la misma, el apoyo será hasta por la misma cantidad.

Los municipios con mesas receptoras serán Guasave, Ahome y Navolato.

¿Qué documentos se deben presentar para tramitar el apoyo por daños durante bloqueos en Sinaloa?

Solicitud de apoyo debidamente requisitada, proporcionada en las mesas receptoras.

Copia o constancia oficial de la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado.

Documentos que acrediten la propiedad del vehículo, bienes muebles o inmuebles afectados.

Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, conforme al formato oficial, en el que se indique si el vehículo afectado contaba o no con póliza de seguro.

Comprobante oficial de pago de derechos vehiculares correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

CURP.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Evidencia fotográfica o de video de los daños.

Cotización de presupuesto o valoración de los daños.

Las personas solicitantes deberán presentar una serie de requisitos que se darán a conocer mediante la publicación de las reglas de operación el próximo lunes en el periódico oficial El Estado de Sinaloa.

La determinación de la cantidad monetaria del apoyo estará sujeto a la valoración de los daños y los criterios establecidos en las propias reglas de operación, en los vehículos particulares, vehículos de carga, viviendas y locales comerciales.

A partir del lunes se dará inicio a la recepción de documentos, cuyo plazo será del 30 de noviembre al 14 de diciembre.