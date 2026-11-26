La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que cumplió órdenes de aprehensión contra María Abigaíl ‘N’, de 23 años, y Jorge Luis ‘N’, de 24 años, por su probable participación en hechos relacionados con la muerte de un niño de dos años de edad, ocurrida en la capital poblana.

De acuerdo con las investigaciones, el 21 de noviembre de 2026, la madre del menor advirtió que su hijo no respondía a estímulos, por lo que, junto con su pareja, lo trasladó a un centro médico, donde se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Los estudios correspondientes determinaron que la muerte fue consecuencia de lesiones internas, por lo que se inició la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

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Con los elementos reunidos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes. En el caso de Jorge Luis ‘N’, padrastro del menor, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Mientras que en lo que concierne a María Abigaíl ‘N’, madre de la víctima menor de edad, será investigada por su probable participación en el delito de homicidio en razón de parentesco.

Ambos mandamientos judiciales fueron cumplimentados el 24 de noviembre de 2026, en el barrio de San Juan Tepepa, junta auxiliar de Santo Tomás Chautla, en el municipio de Puebla.

La FGE Puebla dio a conocer continuará con las actuaciones correspondientes para procurar justicia por estos hechos, con apego al debido proceso y respeto a los derechos de la víctima.

Con información de N+

GMAZ