La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Víctor Emmanuel ‘N’, de 28 años, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

La FGE Puebla indica que el imputado habría cometido el atentado con un objeto punzocortante en agravio de su expareja sentimental, en una junta auxiliar del municipio de Tehuacán.

De acuerdo con las investigaciones, el 19 de noviembre de 2026, la víctima, de 26 años, se encontraba en su establecimiento comercial, ubicado en Magdalena Cuayucatepec, cuando arribó el imputado y, tras una discusión, presuntamente la agredió en repetidas ocasiones con un arma blanca, ocasionándole lesiones en distintas partes del cuerpo.

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La víctima logró salir del establecimiento y, ante la presencia de elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, el probable responsable fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, que realizó las diligencias correspondientes para llevar el caso ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia celebrada el pasado 26 de noviembre, la Jueza de Control determinó vincular a proceso a Víctor Emmanuel ‘N’, imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con información de Héctor Rangel

GMAZ