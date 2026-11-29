La promotora de eventos Ocesa informó esta tarde que, "por causas de fuerza mayor", el concierto de Katseye programado para este sábado noche en el Palacio de los Deportes ha sido pospuesto debido a problemas de salud de una de las integrantes.

A través de un comunicado, confirmaron que el recinto no se abrirá esta noche, por lo que hicieron un llamado a no trasladarse hacia este.

"Ofrecemos una sincera disculpa por los inconvenientes que esto pueda ocasionarles", señalaron en el mensaje.

¿Hay nueva fecha de Katseye en CDMX?

No obstante, hasta el momento no confirmaron la fecha en la que se repondrá esta presentación, aunque pidieron a las personas que asistirían conservar sus boletos, ya que serán válidos para la reprogramación.

En el caso de los paquetes VIP, incluidos los accesos adicionales al soundcheck (prueba de sonido), también serán válidos para la nueva fecha.

"Los titulares de boletos recibirán un correo electrónico con más información en breve", afirmaron.

Reembolso para Katseye

En el comunicado se precisa que quienes deseen solicitar un reembolso podrán hacerlo ingresando a su cuenta de Ticketmaster y seleccionando el botón de Ayuda para recibir más información sobre el proceso.