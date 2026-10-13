Trabajadores de Metro CDMX Piden Arreglo de Línea A: 'No Podemos Esperar una Tragedia'

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) es uno de los más usados en la Ciudad de México y el Estado de México. Una de las rutas con mayor afluencia de usuarios es la Línea A, debido a que conecta al oriente del Valle de México con el centro de la CDMX; sin embargo, también es una que más problemáticas presenta.

Ante esta situación, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) hizo un "llamado urgente" a las autoridades para que se rehabilite la línea que corre de Pantitlán a La Paz.

"Las condiciones de deterioro que actualmente presentan sus instalaciones y equipo son profundamente preocupantes, pues comprometen la seguridad de los miles de usuarios que diariamente utilizan este importante medio de transporte", afirmó en un comunicado.

La organización de trabajadores explicó que no solo se trata de mejorar la calidad del servicio, sino más bien de prevenir accidentes, ya que las necesidades técnicas son las más urgentes. Entre ellas se encuentran el mejoramiento del sistema de catenaria, de vías, así como el mantenimiento de equipos auxiliares.

También destaca la sustitución de cables y modernización de conmutadores indispensables para la operación y coordinación del servicio.

"La inversión en el Metro no representa un gasto, sino una obligación social y una inversión estratégica, que beneficia directamente a millones de personas, particularmente a las familias trabajadoras que dependen de este transporte para desarrollar sus actividades cotidianas", puntualizó el sindicato en un comunicado.

Asimismo, el SNTSTC advirtió que, de persistir estas condiciones y no atenderse las deficiencias, se podría ver afectado el servicio en los tramos que no tengan las condiciones adecuadas.

"Las y los trabajadores del Metro podríamos vernos en la penosa, pero necesaria determinación de suspender el servicio en los tramos donde no existan las condiciones de seguridad, como medida preventiva para proteger la vida e integridad de trabajadores y usuarios", aclaró.

Dicha medida "no constituye una amenaza ni una medida de presión injustificada"; se trata de una responsabilidad técnica que han adquirido durante décadas de servicio, añadieron los trabajadores.

La Línea A del Metro CDMX es una de las rutas que presenta mayores afectaciones en temporadas de lluvias, debido a que la zona de vías suele inundarse en un tramo por los hundimientos localizados en la calzada Ignacio Zaragoza; no obstante, también se caracteriza por presentar problemas con el sistema de energía, lo que provoca severos retrasos.

Hasta el momento, las autoridades del Metro CDMX no se han pronunciado al respecto. La Línea 3 será la siguiente en ser rehabilitada, las obras serán en horarios donde se afecte lo menos posible a los usuarios.

EPP