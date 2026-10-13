Sociedad

Trabajadores de Metro CDMX Piden Arreglo de Línea A: 'No Podemos Esperar una Tragedia'

La línea es clave para la movilidad del oriente de la ciudad y de varios municipios del Estado de México

La Línea A del Metro CDMX es clave para la movilidad de habitantes del Estado de MéxicoFoto: Cuartoscuro
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