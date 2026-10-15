Concluye Consulta Salarial de Trabajadores del IMSS; Mañana Se Conocerá el Resultado

La consulta sobre la propuesta de incremento salarial de 6.8% para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concluyó la noche de este miércoles en medio de movilizaciones y bloqueos.

Celebrada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), la consulta contó con una participación estimada de más del 50% de los 476 mil trabajadores en activo.

La jornada para definir el incremento salarial de los trabajadores del IMSS, que esta semana realizaron varias movilizaciones y bloqueos en distintos puntos del país, dio inicio a las 7:30 horas y concluyó este miércoles cerca de las 21:00 horas.

De acuerdo con el reporte inicial del personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), se aperturó el 100% de los puntos de votación sin ningún contratiempo.

Con corte a las 19:00 horas, se registraba una participación preliminar de 282 mil trabajadores, es decir, cerca del 60% del total del personal con derecho a voto en los 670 puntos de votación.

La consulta se realizó con relativa normalidad en las 670 unidades electorales habilitadas en clínicas, hospitales y centros de trabajo del IMSS; además, contó con la observación de la autoridad laboral.

Según el SNTSS, se reportaron demoras e incidentes menores en seis centros de trabajo, en algunas unidades electroreas de las 37 secciones sindicales del país y el módulo central.

Los resultados de esta se darán a conocer dentro de las siguientes 12 horas luego de que se realice el escrutinio correspondiente conforme a lo previsto en la convocatoria.

AMP