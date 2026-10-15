Sociedad

Concluye Consulta Salarial de Trabajadores del IMSS; Mañana Se Conocerá el Resultado

Durante el ejercicio se reportaron demoras e incidentes menores; participó más de la mitad de los trabajadores en activo

Marcha de trabajadores del IMSS. Foto: CuartoscuroMarcha de trabajadores del IMSS. Foto: Cuartoscuro
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