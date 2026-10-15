Sociedad

Habilitan Centros de Acopio para Familias Afectadas por Lluvias en Ensenada, BC

El DIF Municipal convocó a la población y empresas a donar alimentos, agua, ropa y artículos de limpieza

Habilitan Centros de Acopio para Familias Afectadas por Lluvias en Ensenada, BCHabilitan Centros de Acopio para Familias Afectadas por Lluvias en Ensenada, BC | Foto: N+

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