Habilitan Centros de Acopio para Familias Afectadas por Lluvias en Ensenada, BC

Ante las severas afectaciones causadas por los recientes lluvias en el municipio, el Sistema DIF Municipal de Ensenada lanzó una convocatoria urgente a la ciudadanía, sector empresarial y organizaciones civiles para sumarse a la colecta de apoyos en beneficio de las familias damnificadas.

La paramunicipal solicita a donación de agua embotellada, alimentos no perecederos, ropa en buen estado, cobijas, productos de higiene personal y artículos de limpieza para ser distribuidos en los sectores más vulnerables y refugios temporales.

Para facilitar la entrega de los insumos, las autoridades habilitaron tres centros de acopio principales que operan en un horario de 08:00 a 15:00 horas; CDC Floresta, Oficinas del DIF Municipal ubicadas en Avenida Reforma número 80 y CDC Maneadero: Situado sobre la carretera Transpeninsular esquina con calle Miguel Alemán.

JMR