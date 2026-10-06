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¿Quién Es Francis Halzen, Ganador del Nobel de Física 2026?

El físico belga ha recibido numerosos galardones y reconocimientos durante su trayectoria

Francis Halzen, Premio Nobel de Física 2026El físico de partículas belga Francis Halzen, Premio Nobel de Física 2026. Foto: Reuters

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Conoce a Francis Halzen, el belga que ha dedicado su vida a los neutrinos y ha ganado el Nobel de Física 2026 por su trabajo en el observatorio IceCube. Una historia de ciencia y pasión.

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