Paramount y Warner Bros. Discovery Concretan Millonaria Fusión y Crean el Gigante Skydance

Paramount concretó este martes la compra de Warner Bros. Discovery, en lo que representa una millonaria fusión ―valuada en 110 mil millones de dólares― que dará paso a la creación de la nueva megaempresa Skydance.

Se trata de la unión de dos de los estudios más emblemáticos de Hollywood, que ocurre luego de un intenso litigio por antimonopolio de 12 estados de Estados Unidos de América (EUA) y el gremio de escritores.

Desde ayer, Skydance anunció al equipo directivo que liderará la empresa; en un comunicado, indicó que la nueva cúpula "reúne a líderes de ambas compañías y refleja sus fortalezas complementarias".

El presidente y director ejecutivo de la firma, David Ellison, llevará junto al codirector ejecutivo, Ynon Kreiz, la dirección empresarial de Skydance.

Kreiz comenzó a ejercer este cargo desde el lunes después de abandonar la dirección de Mattel.

Este liderazgo "está diseñado para impulsar la transformación y el crecimiento, fortalecer la colaboración en toda la organización y asegurar que la empresa resultante esté preparada para cumplir su misión", se explicó en el escrito.

Asimismo, dio a conocer que el presidente de HBO, Casey Bloys; el presidente de CNN, Mark Thompson; el ejecutivo de plataforma en línea de Discovery, JB Perrette, así como los directivos de DC Comics, James Gunn y Peter Safran, se unirán al nuevo proyecto de Ellison.

El conglomerado de medios había fijado para hoy la fecha para cerrar el trato, después de que una jueza federal de California ratificó el acuerdo entre Paramount Skydance y los 12 fiscales generales estatales que se oponían a la compra de Warner, despejándose así el último gran obstáculo judicial para cerrar la operación tras un intenso litigio antimonopolio.

Los estados se oponían porque la operación daría a la compañía resultante cerca del 27% del mercado de distribución cinematográfica y más del 30% en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, de acuerdo con la querella.