Internacional

Paramount y Warner Bros. Discovery Concretan Millonaria Fusión y Crean el Gigante Skydance

Dos de los estudios más emblemáticos de Hollywood se unen luego de un intenso litigio por antimonopolio de 12 estados de EUA y el gremio de escritores

Dron muestra la torre de agua de Paramount en los estudios Paramount de Hollywood, en agosto 2026. Foto: ReutersDron muestra la torre de agua de Paramount en los estudios Paramount de Hollywood, en agosto 2026. Foto: Reuters

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