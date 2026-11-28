Este sábado 28 de noviembre se reanudará la audiencia en la que una jueza federal determinará si Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", y dos de sus presuntos colaboradores son vinculados a proceso por los delitos que les imputa la Fiscalía General de la República (FGR).

La diligencia está programada para las 10:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

La Fiscalía acusa a Meza Flores de su probable participación en los delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.

Junto con él también fueron imputados Germán "N", alias "El Serafín", señalado como presunto segundo al mando de la organización criminal, y José Luis "N", identificado como supuesto operador financiero. Los tres permanecen en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la autoridad judicial concedió 144 horas para determinar su situación jurídica. La audiencia inicial se realizó de manera privada por motivos de seguridad.

Fausto Isidro Meza Flores fue detenido el 20 de noviembre de 2026 en Guasave, Sinaloa, durante la Operación Centella, un despliegue de fuerzas federales.