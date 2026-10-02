Apps Falsas Pueden Tomar Control de tu Celular, Alerta Condusef

En México, un mensaje de texto que aparenta haber sido enviado por un banco puede convertirse en la puerta de entrada para que delincuentes obtengan datos personales, información financiera e incluso acceso al celular de la víctima. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha alertado sobre enlaces enviados mediante SMS, correo electrónico, WhatsApp y redes sociales que buscan convencer a los usuarios de descargar aplicaciones falsas.

El riesgo no se limita al robo de contraseñas o números de tarjeta. De acuerdo con las advertencias de la Condusef, algunas aplicaciones maliciosas pueden permitir que los delincuentes tomen el control del dispositivo y accedan a información privada almacenada en él.

Una alerta sobre movimientos no reconocidos, el supuesto bloqueo de una cuenta o una presunta actualización urgente de la aplicación bancaria puede ser suficiente para iniciar el engaño.

El Mensaje que Parece del Banco y Puede Ser una Trampa

A Lilian le llegó a su celular un mensaje que aparentaba ser una comunicación oficial de su institución bancaria. El texto aseguraba que debía actualizar la aplicación del banco para evitar supuestos movimientos no autorizados.

El mensaje incluía una instrucción que buscaba llevarla directamente a un enlace para descargar una supuesta nueva versión de la aplicación bancaria.

“Por actualización de nuestro sistema bancario, le solicitamos ingresar al siguiente link para descargar su nueva aplicación y evitar movimientos no autorizados.”

Después de intentar dirigirla al sitio de descarga, le solicitaron proporcionar información relacionada con su cuenta bancaria.

Lilian sospechó antes de entregar más datos y decidió comunicarse directamente con su banco para comprobar si la solicitud era auténtica.

“Me llegó ese mensaje, que según era para actualizar mi aplicación del banco, me pedían que ingresara mi número de cuenta, por lo que me pareció muy sospechoso; hablé al banco y me dijeron que no diera más datos porque seguro me querían hacer un fraude”.

La reacción coincide con las recomendaciones de la Condusef: no descargar aplicaciones desde vínculos recibidos mediante mensajes o redes sociales y verificar cualquier solicitud directamente con la institución financiera a través de sus canales oficiales.

¿Qué Es el Smishing y Cómo Funciona Este Fraude?

Uno de los mecanismos utilizados en este tipo de engaños se conoce como smishing. Se trata de una modalidad de fraude que utiliza mensajes SMS para conducir a las víctimas hacia páginas falsas, solicitar información confidencial o convencerlas de instalar archivos y aplicaciones maliciosas.

Los mensajes pueden simular alertas sobre movimientos no reconocidos, bloqueos de cuentas, problemas con tarjetas o actualizaciones urgentes de aplicaciones bancarias.

El objetivo de los delincuentes es generar miedo, preocupación o una sensación de urgencia para provocar que el usuario actúe rápidamente, antes de verificar si la advertencia realmente fue enviada por su banco.

Una de las principales señales de alerta aparece cuando el mensaje solicita entrar a un enlace para desbloquear una cuenta, evitar un cargo o instalar una aplicación. Ante este tipo de solicitudes, la Condusef recomienda no interactuar con el vínculo y contactar directamente al banco.

Una Aplicación Falsa Puede Dar Acceso a Fotos, Datos y Cuentas Bancarias

El presidente de la Condusef, Óscar Rosado Jiménez, ha advertido que algunas aplicaciones distribuidas mediante enlaces fraudulentos pueden tener consecuencias que van mucho más allá de comprometer una cuenta bancaria.

De acuerdo con el funcionario, instalar uno de estos programas puede permitir que los delincuentes accedan al dispositivo y a distintos tipos de información privada almacenada en él.

“La persona baja la aplicación, entra este virus, se le apaga la pantalla y acto seguido estas bandas criminales toman control del celular; no tan solo de sus cuentas bancarias sino acceder a información privada, por ejemplo, fotos, videos, pólizas de seguros, datos de la familia, etc.”

El riesgo aumenta cuando el usuario instala software proveniente de fuentes desconocidas. Por esta razón, la recomendación es descargar aplicaciones financieras exclusivamente desde tiendas oficiales y comprobar que correspondan realmente a la institución bancaria.

También se debe desconfiar de cualquier mensaje que asegure que una aplicación bancaria necesita actualizarse mediante un enlace enviado por SMS, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales.

Delincuentes Copian Logos y Nombres de Bancos para Engañar

Otra de las estrategias utilizadas es la suplantación de identidad. Los delincuentes pueden emplear nombres, logotipos, anuncios y elementos visuales que imitan la imagen de bancos, aseguradoras, afores y otras instituciones financieras.

El objetivo es convencer al usuario de que está interactuando con una empresa legítima cuando, en realidad, está proporcionando información a defraudadores.

Óscar Rosado Jiménez explicó que el engaño también puede comenzar cuando una persona encuentra en internet o redes sociales un anuncio que parece pertenecer a una institución financiera.

“Ves en alguna red social o internet un aviso que crees que es de un banco, aseguradora, afore o cualquier institución financiera, entras ahí y estás interactuando con alguien que no es una institución financiera, sino que suplantó la identidad y está obteniendo tu información o puede empezar a darte instrucciones para que desde tu celular o desde tu aplicación empieces a hacer transferencias con el pretexto de que tienes bloqueada la cuenta”.

Por ello, que un mensaje tenga el nombre, los colores o el logotipo de un banco no garantiza que haya sido enviado realmente por esa institución.

Más de 3 Mil Fraudes o Intentos de Fraude Bancario en CDMX

Durante 2026, la Condusef ha reportado casos de suplantación de instituciones financieras. Tan solo durante agosto, 11 instituciones financieras informaron a la Comisión que habían sido víctimas de este tipo de prácticas.

El problema también se refleja en las cifras registradas en la Ciudad de México (CDMX). De enero a agosto de 2026 se contabilizaron 3 mil 260 fraudes o intentos de fraude bancario en la capital del país.

El Servicio de Protección Bancaria (Seproban) y la Condusef informaron en junio de 2026 que los fraudes financieros ya no afectan principalmente a los adultos mayores.

El incremento también se observa entre personas de 40 a 59 años y jóvenes de 18 a 29 años, lo que muestra que prácticamente cualquier usuario de servicios digitales y financieros puede convertirse en blanco de estas estrategias.

Inteligencia Artificial Puede Hacer los Fraudes Más Difíciles de Detectar

A este escenario se suma el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial, que abre nuevas posibilidades para crear contenidos falsos, imitar identidades e incrementar la sofisticación de algunos engaños.

Javier Oliva Posada, especialista en Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que las tecnologías capaces de imitar voces y otros elementos de identidad pueden ampliar las modalidades utilizadas por los delincuentes para intentar obtener información o dinero.

“Es probable que el delito de fraude en sus distintas variantes, la suplantación de personalidad, falsificación de voz, etcétera, puede incrementarse. El robo de identidad en las tarjetas de crédito o de débito que como sabemos hay muchas formas, en donde tratan de, sobre todo a las personas de la tercera edad de engañarlas para sustraerles sus bienes”.

La posibilidad de reproducir voces, imágenes u otros elementos de identidad hace todavía más importante verificar cualquier solicitud de dinero, transferencia o información confidencial mediante un segundo canal.

¿Cómo Saber si un Mensaje del Banco Puede Ser Falso?

La Condusef recomienda tomar precauciones incluso cuando un mensaje incluya el nombre o logotipo de una institución financiera. La apariencia de una comunicación no garantiza que realmente haya sido enviada por el banco.

Una de las señales más importantes es la urgencia. Los mensajes fraudulentos suelen advertir sobre cuentas bloqueadas, cargos desconocidos, movimientos sospechosos o problemas que supuestamente deben resolverse inmediatamente.

También debe generar sospecha cualquier mensaje que solicite hacer clic en un enlace, descargar una aplicación, proporcionar contraseñas, claves de acceso, números de tarjeta u otra información confidencial.

Las aplicaciones bancarias deben descargarse únicamente desde tiendas oficiales. Antes de instalarlas, es recomendable verificar el nombre del desarrollador y confirmar que se trata de la aplicación oficial de la institución financiera.

¿Qué Hacer si Abriste el Enlace o Descargaste una Aplicación Sospechosa?

Si existe alguna duda sobre un mensaje, lo recomendable es comunicarse directamente con la institución financiera mediante los números telefónicos, aplicaciones o páginas oficiales del banco, sin utilizar los datos de contacto proporcionados en el mensaje sospechoso.

Si la persona ya descargó una aplicación desconocida o proporcionó información financiera, debe contactar inmediatamente a su banco para recibir orientación y aplicar las medidas de seguridad correspondientes.

También es recomendable dejar de interactuar con el mensaje y evitar proporcionar más información mientras se comprueba qué ocurrió.

La señal de advertencia más sencilla puede ser también una de las más importantes: si un mensaje utiliza miedo, presión o urgencia para obligarte a actuar de inmediato, no entregues información ni descargues archivos. Verifica primero la solicitud directamente con tu banco mediante un canal oficial.