Finanzas personales

Apps Falsas Pueden Tomar Control de tu Celular, Alerta Condusef

En CDMX se contabilizaron 3,260 fraudes o intentos de fraude bancario de enero a agosto de 2026; autoridades piden verificar cualquier mensaje directamente con el banco.

Apps apócrifas pueden comprometer tu celular.Apps apócrifas pueden comprometer tu celular. Foto: Getty Images

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Una aplicación maliciosa puede permitir a delincuentes acceder a cuentas bancarias, fotografías, videos y otra información almacenada en el celular

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