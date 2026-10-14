Denuncian Presunta Negligencia en Clínica del IMSS Veracruz

Un hombre de cuarenta años con síndrome de Down habría recibido malos tratos por parte de personal del IMSS de dos clínicas en la ciudad de Veracruz, según lo narrado por su padre, Jesús González.

El hombre menciona que la clínica que le corresponde es la 57, por lo que acudieron al área de urgencias y, al llegar a la ventanilla, les indicaron que debían esperar para ser llamados y así pasaron alrededor de tres horas.

Al no ser atendidos, optaron por acudir al área de urgencias de la clínica 14; sin embargo, tampoco fueron recibidos por el personal y, al ser rechazados, decidieron acudir con un médico particular.

Las cuentas por el trabajo del neumólogo rebasaron su prospección de gastos, por lo que solicitó apoyo de traslado al IMSS número 71, donde ingresó a urgencias y, luego de dos días de estar ahí, esperando, solicitó una nueva acción, ya que la saturación bajaba y la nebulización no llegaba.

El padre del afectado indica que la atención ha llegado a cuentagotas y le siguen negando un traslado a la clínica 14, donde un neumólogo podría atender e intentar recuperar la condición de Alan de Jesús. Actualmente, el padre de Jesús pide apoyo de autoridades para que se le brinde atención.