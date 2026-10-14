Salud

Denuncian Presunta Negligencia en Clínica del IMSS Veracruz

El padre de un derechohabiente indicó que no se le brindó la atención a su hijo, por lo cual tuvieron que asistir a un médico particular

Denuncian Presunta Negligencia en Clínica 14 del IMSS VeracruzAl no ser recibidos en la clínica, los afectados tuvieron que asistir a un médico particular. Foto: N+

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Un hombre con síndrome de Down sufrió malos tratos en clínicas del IMSS Veracruz, según su padre. Tras horas sin atención, recurrieron a un médico particular.

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